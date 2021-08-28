سرقوا حقيبة أموال من سيارة بـ«الدائري».. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، أثناء المرور، من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، حال استقلالهم سيارة «فان» ملك وقيادة أحدهم، وعثر بداخل السيارة على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومي.

بمواجهتهم عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهم، اعترفوا بسرقتها من أحد الأشخاص حال تعطله بالسيارة قيادته على الطريق الدائري بأسلوب «المغافلة»، وأضافوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

بإستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وأقر بأنه كان في طريقه للإبلاغ.