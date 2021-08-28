أخبار عاجلة

الأردن : إعلان موعد تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين الأسبوع الحالي -
الكويت.. إحالة وزير النفط بصفته إلى لجنة تحقيق بسبب أحد الموظفين -
ماذا لو صمَّم طفلك لعبة إلكترونية؟ هنا طريقة للهروب من مخاطر الإنترنت -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة) -
«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور) -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط عصابة النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية في القاهرة

Print
ضبط عصابة النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية في القاهرة ضبط عصابة النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، السبت، تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية ورغبتهم في التصرف فيها بالبيع.

أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق وبفحص مستقليهما تم ضبط 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية (طرف أول) وبحوزة أحدهم 28 تمثال «خشبى -معدنى» مختلفة الأطوال والأحجام، وضبط 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية (طرف ثان).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الطرف الأول بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من خلال قيام صاحب ورشة جلود مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بإيهام المجني عليهم بحيازته تماثيل أثرية ورغبتهم في التصرف فيها بالبيع، وأنهم كانوا في سبيلهم لعرض المضبوطات على الطرف الثاني.

تم بإرشاد الطرف الأول ضبط الأخير والذي أقر باقتصار دوره على استدراج المواطنين وإيهامهم بحيازة الطرف الأول لتماثيل أثرية ورغبتهم في التصرف فيها بالبيع.

وبمواجهة الطرف الثاني بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة)

تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة)

«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور)

«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور)

إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات

تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات