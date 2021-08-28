ضبط عصابة النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية في القاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، السبت، تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية ورغبتهم في التصرف فيها بالبيع.

أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق وبفحص مستقليهما تم ضبط 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية (طرف أول) وبحوزة أحدهم 28 تمثال «خشبى -معدنى» مختلفة الأطوال والأحجام، وضبط 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية (طرف ثان).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الطرف الأول بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من خلال قيام صاحب ورشة جلود مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بإيهام المجني عليهم بحيازته تماثيل أثرية ورغبتهم في التصرف فيها بالبيع، وأنهم كانوا في سبيلهم لعرض المضبوطات على الطرف الثاني.

تم بإرشاد الطرف الأول ضبط الأخير والذي أقر باقتصار دوره على استدراج المواطنين وإيهامهم بحيازة الطرف الأول لتماثيل أثرية ورغبتهم في التصرف فيها بالبيع.

وبمواجهة الطرف الثاني بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها.