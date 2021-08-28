«البيئة»: بعثة ألمانية تتفقد عدد من مصانع اعادة تدوير البلاستيك والمخلفات

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قام خبراء من البعثة الألمانية، اليوم، بجولات تفقدية بمحافظتى القاهرة والبحر الأحمر لمصانع اعادة تدوير البلاستيك ومنها مصنع بريق للمخلفات بمدينة السادس من اكتوبر ومصنع هيبكا لتدوير المخلفات بمدينة الغردقة (كنموذج تجريبى ) إلى جانب التنسيق مع عدة منشآت فندقية وذلك لتفقد سلسلة المنشأت المطلوبة تحقيقا للتطبيق الكامل لنظام المسئولية الممتدة للمنتج بالإضافة إلى عقد إجتماع مع العاملين بفرع وزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر ومسئولى البيئة بالمحافظة للتوعية والتنسيق بتطبيق هذا النظام.

وقامت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بعقد سلسلة اجتماعات بخبراء البعثة الألمانية لشركة Black Forest Solution احدى كبرى الشركات العالمية في مجال تطبيق نظام «المسئولية الممتدة للمنتج»، بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات د. طارق العربى، ود. حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى وممثلى شركات القطاع الخاص وهيئة التعاون الألمانى GIZ.

وتأتي تلك اللقاءات في إطار دراسة تطبيق هذا النظام في مصر وفقا للمعايير العالمية وبما يتلائم مع قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبحث آليات تنفيذه بمدينة الغردقة كنموذج تجريبى لتطبيقه على كافة المحافظات، حيث تم مناقشة آليات التطبيق من خلال توزيع الأدوار والمسئوليات بين أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص في مصر والجهات الأخرى المشاركة ومنها ممثلى وزارات الصناعة والسياحة وغرف المنشآت الفندقية وغيرها، وفقا لمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات، وبحث آليات تحفيز القطاع الخاص لتطبيق النظام من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المختصة كوزارات الصناعة والإستثمار والمالية، وإمكانية تأسيس هيئة أو مؤسسة معنية بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب مناقشة معايير اختيار انواع المنتجات التي سيطبق عليها النظام والمنتجات التي يشملها، وأهم النماذج المقترحة لإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، سواء النظام الذي يدار من قبل المصنعين أو من قبل الحكومة.