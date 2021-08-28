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انطلقت أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وزعماء وممثلي الأردن والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا وتركيا وإيران، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

ترأس الوفد العراقي مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء، فيما شارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ صباح خالد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، وفيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومولود تشاوش أوغلو وزير الخارجية التركي، وحسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، إضافة إلى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

كما شارك في المؤتمر ممثلون عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول العشرين «بصفة مراقبين».

ويسعي المؤتمر، لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل دعم العراق، وتعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التي يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادي.

كما يناقش المؤتمر سبل تخفيف حدة التوترات والأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسار الحوار البنّاء بين هذه الدول لتهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب المنطقة.

وتبذل الحكومة العراقية الحالية جهودا حثيثة من أجل تعزيز سيادة العراق وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وتعمل بنشاط ملحوظ من أجل الاستقرار الإقليمي ومد جسور التعاون مع دول المنطقة .