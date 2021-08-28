بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة المجمعة.. "المزعل" يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد

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أكّد أنه تشريف ووسام يعتز به وتمنى أن يكون عوناً له في خدمة الوطن وقيادته

بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتكليف الدكتور صالح بن عبدالله المزعل؛ رئيساً لجامعة المجمعة، رفع شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذه الثقة الغالية.

وأكّد المزعل؛ أن هذا التشريف وسام يعتز به، متمنياً أن يكون في مستوى المسؤولية وعلى قدر الثقة، وأن يجتهد في رد الدين لهذا الوطن وقيادته، وأن يوفقه الله في إكمال مشواره في خدمة هذا الوطن من خلال جامعة المجمعة، مثمّناً جهود وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ وقيادات الوزارة في تهيئة سبل النجاح من خلال الدعم والتوجيه لجميع العاملين في قطاعات التعليم .

ودعا الله أن يحفظ قائد مسيرتنا، وينعم عليه بالصحة والعافية، ويديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والازدهار.