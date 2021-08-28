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٥ منح دراسية لأبناء الوادي الجديد بالجامعة المصرية اليابانية

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٥ منح دراسية لأبناء الوادي الجديد بالجامعة المصرية اليابانية ٥ منح دراسية لأبناء الوادي الجديد بالجامعة المصرية اليابانية

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أعلنت محافظة الوادي الجديد ،عن توفير ٥ منح دراسية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، لأبناء الوادي الجديد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

أشارت المحافظة في بيان لها ،اليوم، إلى أن هذه المنح مخصصة للدراسة بكليتى الهندسة والصيدلة بالجامعة ،حيث يمكن للحاصلين على ٧٥%واكثر شعبة الرياضيات والحاصلين على ٨٠% واكثر لشعبة علمى علوم، التقدم للحصول على منحة الدراسة بالجامعة.

وأوضحت المحافظة ان الراغبين في الحصول على هذه المنح يمكنهم التقدم من خلال موقع الجامعة الالكترونى ،أو من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة الادارية الخمسة.

المصرى اليوم

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