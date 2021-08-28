إيرادات فيلم ٢٠٠ جنيه ثالث أيام عرضه: ٦٨١ ألف جنيه

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حقق فيلم «٢٠٠ جنيه» ٦٨١ ألف جنيه في ثالث ليلة عرض له، أمس الجمعة، العمل الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ليصل إجمالي ما حققه في ٣ أيام مليون و٥٩٤ ألف جنيه فقط.

فيلم «200 جنيه» تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

وعن الفيلم أكد الفنان هاني رمزي أنه عمل مميز ومختلف في كل تفاصيله لانه بطولة نجوم كبار وكثيرون جدًا، تجربة جديدة، نوعية الفيلم مختلفة كدراما لم يشاهدها الجمهور من قبل، جذبته الفكرة، ويجسد خلاله شخصية ودور إنساني وتراجيدي، مختلف عن كل أعماله السابقة متوقعا أن يكون له صدي جماهيري كبير.