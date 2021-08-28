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ضبط 37 مخالفة خلال حملات متابعة الإجراءات الاحترازية والنظافة في المنيا

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ضبط 37 مخالفة خلال حملات متابعة الإجراءات الاحترازية والنظافة في المنيا ضبط 37 مخالفة خلال حملات متابعة الإجراءات الاحترازية والنظافة في المنيا

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حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 37 مخالفة متعلقة بعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية والإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم الحفاظ على النظافة العامة، وذلك من خلال متابعة الحالة العامة بمواقف السيارات ووسائل النقل العام، والحالة العامة بشوارع قرى مركز المنيا، حيث تم رفع تراكمات القمامة بقريتي تلة وسوادة.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حملة لإجراء أعمال الصيانة الدورية وشد أسلاك أعمدة الإنارة وتركيب كشافات ولمبات طريق مقابر سويسى وطريق المحيط بقريتي شوشة وطحا الاعمدة، مع استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، عملية تلقي المواطنين والعاملين بكافة القطاعات الخدمية بلقاح المستجد من خلال المرور على الوحدات الصحية بالمركز، كما تمت متابعة أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، حيث تم رفع تراكمات القمامة بقري الشيخ مسعود وصفانية وبني عامر، بالإضافة لمتابعة أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بقرية عطف حيدر.

من جانبه تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم الحملات الميدانية، لمتابعة أعمال منظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ومدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وعملية تلقي العاملين بكافة القطاعات الخدمية بلقاح فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بنطاق كل مركز.

المصرى اليوم

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