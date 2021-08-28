شرس وسريع الانتشار.. أستاذ بجامعة بنها: لقاح كورونا يخفف الإصابة بمتحور «دلتا»

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حذر الدكتور محمد الجزار أستاذ واستشاري ومدرس القلب والصدر بكلية الطب والمستشفيات الجامعية ببنها من خطورة متحور كورونا «دلتا» وقال أن أعراضه متشابهة مع كورونا العادية، ولكن يزيد عليها بعض الأعراض ولكنه سريع الانتشار في أجهزة الجسم وشرس في التعامل معها وهذا يفسر كثرة وفيات الشباب المصابين بالمتحور دلتا الجديد رغم أنه من المفترض أن تكون لديهم مناعة أقوى من كبار السن وأصحاب الأمراص المزمنة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتطعيم باللقاح من أي نوع

اكد الدكتور محمد الجزار أنه لم يثبت حتى الآن علميا أن كورونا العادية أو متحور كورونا تنتشر بين الرجال أكثر من النساء، أو العكس، وهو مايعكف الباحثون على محاولة اكتشافه بجانب الدراسات التي بدأت في اكتشاف سر التدهور السريع في حالة المصاب بمتحور كورونا وخاصة من الشباب والذي كان يقال في الموجات السابقة أنهم أقوى مناعيا ولكن في الموجة الرابعة ظهرت شراسة المتحور بشكل كبير وانتشاره بسرعة كبيرة والعدوى به تطول المحيطين في وقت سريع

وبالنسبة لفكرة إصابة الرجال أكثر من النساء في الموجة الرابعة، أوضح «الجزار» أنه لم يتم دراستها حتى الآن، ولكن يحاول البعض البحث في دقة الطرح من عدمه.

وشدد الدكتور محمد الجزار على أن التمسك بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والحصول على اللقاح من أهم طرق الوقاية من الفيروس خاصة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ومتحور «دلتا» حيث إن الحصول على لقاح كورونا يساعد في تقوية مناعة الإنسان ولكنه لايمنع الإصابة بالفيروس بل يساعد في التخفيف من أعراضه والسيطرة عليه وتقوية المناعة وعلى الأقل يمنع التدهور أو دخول المستشفى أو الحاجة للعناية المركزة