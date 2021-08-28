وزير الزراعة يتفقد مركز الخدمات الزراعية والقافلة البيطرية بالمراشدة بقنا

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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا والمهندس اشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب وقيادات الوزارة والمحافظة مركز الخدمات الزراعية بقرية المراشدة والذي يتم إنشاؤه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

واستمع وزير الزراعة إلي عرض حول مراحل ونسب تنفيذ المركز والذي سوف يضم جميع الخدمات الزراعية والبيطرية والانشطة المختلفة المرتبطة بها ، فيما تفقد «القصير» ومحافظ الأقصر والوفد المرافق لهما القافلة البيطرية المجانية التي تنظمها وزارة الزراعة في قرية المراشدة وتشترك فيها جميع الجهات التابعة للوزارة سواء هيئة الخدمات البيطرية ومعهد التناسليات الحيوانية ومعهد صحة الحيوان ومعهد الامصال واللقاحات وصندوق التأمين على الماشية وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية لفحص وعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين مجانا بالإضافة إلى خدمات التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات من أجل زيادة الإنتاج الحيواني والالبان.

وقام «القصير»، بتسليم المزارعين تعويضات صندوق التأمين على الماشية، مضيفا أن هناك توجيهات القيادة الاهتمام بالقوافل البيطرية المجانية في القرى الاكثر احتياجا للمساهمة في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.ويواصل وزير الزراعة جولته في محافظة قنا لتفقد ومتابعة المشروعات الزراعية المختلفة بحضور قيادات وزارة الزراعة ومحافظة قنا وبعض نواب البرلمان.