مؤتمر موسع لتنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث في سوهاج

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كلف الدكتورمحمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، الأجهزة الفنية في الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك بينما استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس كمال ميدان رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة سوهاج، لبحث جهود الوزارة في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي بنطاق محافظة سوهاج.

وأعقب اللقاء عقد المؤتمر الأول الموسع لمحافظة سوهاج، بحضور المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لإدارة شؤون المياه، واللواء ضياء ابو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، والنائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، والمهندس كمال ميدان رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، والمهندس خالد عبدالراضي وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، ورئيس فرع البنك الزراعي المصري في سوهاج، ورئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك الزراعي، والدكتور مؤمن الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي، ورؤساء قطاعات وزارة الزراعة والمعاهد البحثية، ومديرو عموم الري والتطوير والتوجيه والتعاون الزراعي وممثلو البنوك وعمد ومشايخ ورؤساء مجالس ادارة الجمعيات الزراعية ورؤساء مجالس ادارات روابط مستخدمي المياه ومديري هندسات الري وفريق عمل التوجيه المائي.

وقال المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الري لإدارة شؤون المياه، إنه تم خلال فعاليات المؤتمر بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين في زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للاراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها .

وأضاف «السعدي»، في تصريحات صحفية السبت إنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات اسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.

وأوضح مستشار وزارة الري ان ممثلي وزارتي الري والزراعة استعرضوا خلال فعاليات المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين.

ولفت «السعدي»، إلى إنه تم خلال المؤتمر عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الانتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة، موضحا ان الادارة المركزية للتوجيه المائي عرضت الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتى الرى والزراعة، وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.