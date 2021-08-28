أخبار عاجلة

ماذا لو صمَّم طفلك لعبة إلكترونية؟ هنا طريقة للهروب من مخاطر الإنترنت -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة) -
«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور) -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

سلالة دلتا تضاعف احتمالات العلاج بالمستشفى مقارنة بـ«ألفا»

Print
سلالة دلتا تضاعف احتمالات العلاج بالمستشفى مقارنة بـ«ألفا» سلالة دلتا تضاعف احتمالات العلاج بالمستشفى مقارنة بـ«ألفا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دراسة جديدة أن المصابين بسلالة دلتا المتحورة من يكونون على الأرجح أكثر ميلا للعلاج بالمستشفى بواقع الضعف مقارنة بمن يصابون بالسلالة المتحورة ألفا التي جرى أكتشافها العام الماضي في إنجلترا .

وقارنت الدراسة، التي استندت إلى أكثر من 43 ألف إصابة بكوفيد-19 لأشخاص لم يحصلوا في الغالب على لقاح للوقاية من المرض في إنجلترا، بين مخاطر العلاج بالمستشفى للمصابين بالسلالة دلتا التي أُكتشفت لأول مرة بالهند واحتمالات ذلك لدى المصابين بالسلالة ألفا.

وتعتبر هذه الدراسة، التي نشرتها مجلة لانست للأمراض المعدية، ونقلتها وسائل إعلام عالمية، من بينها «رويترز»، الأكبر حتى الآن في تحليل حالات كوفيد-19 التي أكدها التسلسل الجيني للفيروس.

واستندت الدراسة إلى حالات إصابة بين مارس ومايو خلال المراحل الأولى من حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في بريطانيا، لذلك لم تتمكن من تقييم المخاطر الإضافية للعلاج بالمستشفيات بالنسبة لمن لم يتلقوا تطعيمات أو من لم يحصلوا على جرعات التطعيم بالكامل.

وقالت خبيرة الإحصاءات بجامعة كمبريدج آن بريسانيس «يسلط تحليلنا الضوء على أنه في حالة عدم وجود لقاح، سيفرض أي تفش للسلالة دلتا عبئا أكبر على الرعاية الصحية مقارنة بوباء ألفا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة