سلالة دلتا تضاعف احتمالات العلاج بالمستشفى مقارنة بـ«ألفا»

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أكدت دراسة جديدة أن المصابين بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا يكونون على الأرجح أكثر ميلا للعلاج بالمستشفى بواقع الضعف مقارنة بمن يصابون بالسلالة المتحورة ألفا التي جرى أكتشافها العام الماضي في إنجلترا .

وقارنت الدراسة، التي استندت إلى أكثر من 43 ألف إصابة بكوفيد-19 لأشخاص لم يحصلوا في الغالب على لقاح للوقاية من المرض في إنجلترا، بين مخاطر العلاج بالمستشفى للمصابين بالسلالة دلتا التي أُكتشفت لأول مرة بالهند واحتمالات ذلك لدى المصابين بالسلالة ألفا.

وتعتبر هذه الدراسة، التي نشرتها مجلة لانست للأمراض المعدية، ونقلتها وسائل إعلام عالمية، من بينها «رويترز»، الأكبر حتى الآن في تحليل حالات كوفيد-19 التي أكدها التسلسل الجيني للفيروس.

واستندت الدراسة إلى حالات إصابة بين مارس ومايو خلال المراحل الأولى من حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في بريطانيا، لذلك لم تتمكن من تقييم المخاطر الإضافية للعلاج بالمستشفيات بالنسبة لمن لم يتلقوا تطعيمات أو من لم يحصلوا على جرعات التطعيم بالكامل.

وقالت خبيرة الإحصاءات بجامعة كمبريدج آن بريسانيس «يسلط تحليلنا الضوء على أنه في حالة عدم وجود لقاح، سيفرض أي تفش للسلالة دلتا عبئا أكبر على الرعاية الصحية مقارنة بوباء ألفا».