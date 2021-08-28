محمد صبحي يحرز البرونزية الأولى لمصر في بارالمبياد طوكيو 2020

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نجح البطل المصري محمد صبحي في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

واستطاع الرباع المصري رفع وزن 212 كجم ليحصد الميدالية البرونزية لوزن 80 كجم للرجال.

وحصد محمود عطية وفاطمة عمر الميدالية الفضية صباح اليوم في منافسات رفع الأثقال.

كما توج أمس كل من شريف عثمان وريحاب رضوان بفضية رفع الأثقال.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.