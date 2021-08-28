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أبو الغيط : مستمرون في التضامن مع لبنان والوقوف بجانب الشعب

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أبو الغيط : مستمرون في التضامن مع لبنان والوقوف بجانب الشعب أبو الغيط : مستمرون في التضامن مع لبنان والوقوف بجانب الشعب

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أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على استمرار تضامن الجامعة مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في محنته.

وقال أبوالغيط في تصريح صحفي قبيل توجهه إلى بغداد لحضور المؤتمر الإقليمي لدعم العراق: «استمعت إلى مناشدة الرئيس ميقاتي للجامعة ولي شخصيًا للاستمرار في دعم لبنان.. وأنا بدوري أقول إنني أقدر هذه المناشدة.. وسبق أن اتصلت بميقاتي»، متمنيًا له التوفيق في تشكيل .

وأكد أن الإسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الإصلاحات اللازمة بشكل فوري سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في إنقاذ لبنان، ودعم الشعب اللبناني للخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر به.

وأضاف: «أتمنى التوفيق لميقاتي في معالجة العقبات الموضوعة في طريق تشكيل الحكومة، والتي لم يتم تذليلها منذ ما يزيد على عام كامل للأسف».

المصرى اليوم

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