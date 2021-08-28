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لتنفيذ أعمال إنشائية بكبارى محور شينزو أبى.. غلق كوبرى الهجانة لمدة 48 ساعة

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لتنفيذ أعمال إنشائية بكبارى محور شينزو أبى.. غلق كوبرى الهجانة لمدة 48 ساعة لتنفيذ أعمال إنشائية بكبارى محور شينزو أبى.. غلق كوبرى الهجانة لمدة 48 ساعة

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أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاق المآوى الدورانية وكوبرى الهجانة بمحور شينزو أبى لتنفيذ أعمال الفواصل، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، تزامناً مع بدء بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بكبارى محور شينزو أبى.

ويبدأ الغلق بدءاً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد، وغلق كوبرى الهجانة في الاتجاه القادم من مصطفى النحاس اتجاه طريق السويس «جاردنيا» بداية من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد 29 أغسطس الجاري.

كما سيتم غلق كوبرى الهجانة في الاتجاه القادم من طريق السويس اتجاه مدينة نصر بداية من الساعة 12 صباحاً يوم الأحد، وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الثلاثاء .

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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