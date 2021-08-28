الهلال الأحمر ينظم 10 معسكرات تدريبية بالمدارس عن المهارات الحياتية

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ينظم الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، عدد 10 معسكرات تدريبية فى المدارس حول المهارات الحياتية

وأشار الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس ادارة فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء الى أن المعسكرات تستهدف تدريب عدد 2500 تلميذا وتلميذة بالمدارس بواقع 250 تلميذا وتلميذة بكل مدرسة حول : المهارات الحياتية وكيفية التصرف فى مختلف المواقف اليومية التى تواجهه فى الحياة وكذا كيفية التعامل مع الآخرين .

وأضاف أن المعسكرات العشرة موزعة على المدارس بكل من العريش وبئر العبد بواقع 7 مدارس بالعريش و3 مدارس ببئر العبد .. منوها أنها تبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد فى مدرستى : أحمد عرابى بالعريش والنجاح ببئر العبد .. حيث يستمر المعسكر لمدة يومين .

يذكر أنه سبق تنظيم عدة أيام تعريفية بالهلال الأحمر المصرى للمتطوعين الجدد بفرع شمال سيناء بهدف تعريف المتطوعين الجدد والمواطنين على دور الهلال الأحمر المصرى في المجتمع ، ونشأة الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر .. الى جانب القاء الضوء على دور وفاعلية المتطوعين في الهلال الأحمر وتعاملهم مع المواقف المختلفة على أرض سيناء وعلى مستوى الجمهورية .