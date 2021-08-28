أخبار عاجلة

ماذا لو صمَّم طفلك لعبة إلكترونية؟ هنا طريقة للهروب من مخاطر الإنترنت -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة) -
«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور) -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الهلال الأحمر ينظم 10 معسكرات تدريبية بالمدارس عن المهارات الحياتية

Print
الهلال الأحمر ينظم 10 معسكرات تدريبية بالمدارس عن المهارات الحياتية الهلال الأحمر ينظم 10 معسكرات تدريبية بالمدارس عن المهارات الحياتية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، عدد 10 معسكرات تدريبية فى المدارس حول المهارات الحياتية

وأشار الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس ادارة فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء الى أن المعسكرات تستهدف تدريب عدد 2500 تلميذا وتلميذة بالمدارس بواقع 250 تلميذا وتلميذة بكل مدرسة حول : المهارات الحياتية وكيفية التصرف فى مختلف المواقف اليومية التى تواجهه فى الحياة وكذا كيفية التعامل مع الآخرين .

وأضاف أن المعسكرات العشرة موزعة على المدارس بكل من العريش وبئر العبد بواقع 7 مدارس بالعريش و3 مدارس ببئر العبد .. منوها أنها تبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد فى مدرستى : أحمد عرابى بالعريش والنجاح ببئر العبد .. حيث يستمر المعسكر لمدة يومين .

يذكر أنه سبق تنظيم عدة أيام تعريفية بالهلال الأحمر المصرى للمتطوعين الجدد بفرع شمال سيناء بهدف تعريف المتطوعين الجدد والمواطنين على دور الهلال الأحمر المصرى في المجتمع ، ونشأة الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر .. الى جانب القاء الضوء على دور وفاعلية المتطوعين في الهلال الأحمر وتعاملهم مع المواقف المختلفة على أرض سيناء وعلى مستوى الجمهورية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة)

تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة)

«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور)

«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور)

إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات

تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات