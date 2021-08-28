بحوزتهما سلاح ومخدرات .. ضبط عاطلان بتهمة ترويج الحشيش والهيروين في الخانكة

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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلان يتخذان من منزل احدهما وكرا لترويج المخدرات حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كميات كبيرة من الحشيش والهيروين والسلاح النارى واعترفا بالاتجار في المخدرات.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة الخانكه تفيد قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير الامن وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما اثناء إستقلالهما سيارة بدون لوحات معدنية وبحوزتهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وكمية لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وكمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و4 هواتف محمولة وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.