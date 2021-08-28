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إعلام النواب تنعى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي

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إعلام النواب تنعى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي إعلام النواب تنعى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي

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‎نعت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي الذي وافته المنية مساء أمس.

وقالت شرف الدين، في بيان لها، إن «الكنيسي»، كان واحداً من نجوم الإعلام المصرى ومن جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامي والإذاعى قدم خلال مشواره الإعلامى العديد من الإبداعات التي ستظل محفورة في عقل ووجدان المصريين ومستمعى الإذاعة المصرية إضافة إلى دوره الوطنى خلال عمله كمراسل عسكري بحرب أكتوبر عام 1973.

وتقدمت شرف الدين بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

المصرى اليوم

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