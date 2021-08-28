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«المحامين» : غدا حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتي شمال وجنوب القاهرة

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«المحامين» : غدا حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتي شمال وجنوب القاهرة «المحامين» : غدا حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتي شمال وجنوب القاهرة

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بنقابتي جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، وبإشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، مؤكدة أن الجلسة تنعقد بمقر النقابة العامة، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين، يكون في تمام الساعة 9 صباحا، وعلى الأعضاء الجدد عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف، وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

وأضافت: «من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية، ويرجى إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامي، أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين».

واختتمت: «على من لم يتمكن من تسلم كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس».

المصرى اليوم

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