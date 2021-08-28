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اعترافات غريبة ومثيرة ذكرتها نورهان المتهمة بقتل صديقتها نجلاء نعمة الله بدوي، المعروفة باسم نجلاء شهيدة الغدر، أمام المستشار أحمد عادل، مدير نيابة بندر كفر الدوار، في التحقيقات التي أجرتها تحت إشراف المستشار نور المقدم رئيس نيابة كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

قالت المتهمة نورهان عن صديقتها نجلاء شهيدة الغدر:«أصحابها كانوا كتير قوي، وكنت متغاظة منها، ومش عارفة أعمل فيها إيه.. وأنا كنت بحكيلها على كل حاجة، وعايزاني أن اللى أحكيلها كل حاجة، وهي مش بتحكيلي حاجة خالص.»

وتضيف نورهان في أقوالها أمام نيابة بندر كفر الدوار في محافظة البحيرة عن أسباب قتل صديقتها نجلاء شهيدة الغدر: «إحنا لا يوجد بيننا أي مشاكل، بس كانت بتضايقنى.. أسلوبها بدأ يتغير معايا السنة اللى فاتت أيام الخطوبة بتاعتي، يوم ما كنت بشتري الشبكة بتاعتي جات من غير ما تقول لصحبتى الأنتيم ودا زعلها وخلالها ما تحضرش حفلة الخطوبة.»

وتستطرد المتهمة بقتل صديقتها في البحيرة عن دوافع القتل: «يوم الفرح جيت أتصل بصحباتي عشان يحضروا الخطوبة، قالت لي ما تتصليش بحد، لو كانوا هم بيحبوكي كانوا جم وحدهم.»

اعترافات المتهمة بقتل شهيدة الغدر في البحيرة: كنت متغاظة منها

وأكدت المتهمة بقتل صديقتها نجلاء نعمة الله بدوي الطالبة بكلية التجارة جامعة دمنهور، والحاصلة على معهد تمريض: والتى تعمل سكرتيرة طبيب عيون في المول التجاري بمدينة كفر الدوار «كنت متضايقة منها ومش عارفة أعمل إيه عشان أفش غِلّي فيها»

وقرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إحالة المتهمة نورهان، 23 سنة، والمتهم الثاني «مصطفي» 17 سنة، والمتهم الثالث «محمد» 19 سنة، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالقتل العمد للمجنى عليها نجلاء نعمة الله بدوي، الطالبة في الفرقة الرابعة في كلية التجارة، وحددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة بدء محاكمة المتهمين بقتل شهيدة الغدر في يوم 6 أكتوبر 2021، أمام محكمة جنايات الإسكندرية.

وقال بيان النائب العام عن الحادث الذي كان محور إهتمامات أخبار مصر ونشرته المصري اليوم إن المتهمة استغلت صداقتها بالمجنى عليها واتفقت على مقابلتها في عيادة طبيب العيون محل عملها، وبعد أن اختلت بها كمم أحد المتهمين فمها وضربها على رأسها، وقام الآخر بالإطباق على عنقها، وقامت المتهمة بكيل الركلات إلى رأس المجنى عليها حتى فاضت روحها.