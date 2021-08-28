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كشف ملابسات «مشاجرة الأسلحة البيضاء» بالبحيرة

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كشف ملابسات فيديو «مشاجرة الأسلحة البيضاء» بالبحيرة كشف ملابسات «مشاجرة الأسلحة البيضاء» بالبحيرة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، السبت، ملابسات تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض «سكين» ويلوح به للمواطنين أثناء التشاجر مع آخر بالبحيرة.

بالفحص تبين قيام سائق مركبة «توك توك» سبق اتهامه في قضايا مخدرات وضرب، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين، بالتشاجر مع أحد المارة بالمنطقة، إثر مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على أولوية المرور، والقيام بأعمال البلطجة مستخدماً سلاح.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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