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تأهل منتخب مصر لشباب كرة السلة تحت 18 عام إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم رقم 8، والتي تستضيفها المجر في الفترة من 24 حتى 29 من شهر أغسطس الحالي.

وتغلب منتخب مصر على منتخب كازاخستان ليتأهل لنصف النهائي في إنجاز غير مسبوق وينتظر الفائز من أستونيا وجمهورية الدومينيكان لمواجهته في نصف نهائي بالثانية عشر والنصف ظهر اليوم.

وكان منتخب مصر قد تصدر مجموعته بالفوز على رومانيا بنتيجة (18-12)، ثم الكيان الصهيوني بنتيجة (20-13) ثم بيلاروسيا بنتيجة (20-17) وأخيرًا ألمانيا بنتيجة (13-10).

ويضم المنتخب الشبابي كل من محمود وليد، مؤمن طارق، عبدالله ناصر، أحمد ياسر، والمدير الفني، ياسر أبو الفتوح.

ويذكر أن المنتخب الأمريكي هو حامل لقب البطولة.