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ضبط تشكيل عصابي لسرقة «التوك توك» في القاهرة

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة «التوك توك» في القاهرة ضبط تشكيل عصابي لسرقة «التوك توك» في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، السبت، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة «التوك توك» تحت تهديد السلاح.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القديمة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، عقب قيامهم بسرقة مركبة «توك توك» من أحد الأشخاص كرهاً عنه تحت تهديد سلاح نارى فرد خرطوش.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية، وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة مركبة «توك توك» من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة، وأرشدوا عنها، والمُبلغ بسرقتها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليها واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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