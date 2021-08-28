القبض على 4 متهمين بقتل سائق لسرقته في العاشر من رمضان

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كشفت أجهزة الأمن، السبت، ملابسات مقتل سائق بطلق ناري، في العاشر من رمضان بالشرقية، تبين من التحريات أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، ألقي القبض على المتهمين والسلاح المستخدم، وأحيلوا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بلاغًا بمقتل سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم، إثر إصابته بعيار ناري أمام أحد مصانع الصلب، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وقرروا بتوجه أحدهم بسيارته الملاكي إلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ومن خلفه آخر بسيارته «نصف نقل» وبرفقته باقي المتهمين، ولدى مشاهدتهم سيارة المجني عليه مُحملة بكمية من الحديد والخردة، قاموا بتتبعها حتى وصلت بالقرب من مكان العثور.

وأضافوا، أن أحدهم ترجّل من السيارة واستوقف المجني عليه بادعاء الركوب برفقته لتوصيله إلى بوابة المصنع وبحوزته السلاح الناري، بينما قام آخر بقطع الطريق بسيارته أمام المجني عليه، وأجبره أحدهم على النزول من السيارة، وعندما رفض ذلك أطلق تجاهه عيار ناري محدثًا إصابته التي أودت بحياته وفروا هاربين، وأرشدوا عن السلاح المستخدم «بندقية خرطوش» وطلقة والسيارتين المستخدمتين.