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اللجنة الأولمبيه تهنئ أبطال البارالمبية بعد إنجاز طوكيو

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اللجنة الأولمبيه تهنئ أبطال البارالمبية بعد إنجاز طوكيو اللجنة الأولمبيه تهنئ أبطال البارالمبية بعد إنجاز طوكيو

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يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاعب محمود صبري لاعب رفع الأثقال البارالمبي واللاعبة فاطمة عمر لاعبة رفع الأثقال البارالمبي بعد الحصول على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتورة حياة خطاب على تحقيق الميدالية الفضية لكلا من فاطمة عمر ومحمود صبري الذي بذلا مجهود كبير واداء مشرف للغاية استحقا عليه تحقيق الميداليات الفضية.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التمنيات بالتوفيق ومزيد من الميداليات والانجازات لبعثة المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وكان شريف عثمان ورحاب أحمد لاعبا رفع الأثقال البارالمبي قد حققا الميدالية الفضية يوم أمس

المصرى اليوم

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