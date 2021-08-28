قافلة إرشادية لتوعية مزارعي برج العرب بالتلقيح الصناعى وعيوب التلقيح الطبيعي للماشية (صور)

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واصل مجلس الإعلام الريفي في الاسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، وبتوجيهات المهندسة تريزه سعد عطا الله، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي وأمين سر المجلس، نشاطه بتنفيذ قافلة إرشادية بمنطقة تعاونيات برج العرب بزمام برج العرب غرب الاسكندرية.

واستضاف القافلة الدكتور ياسر علواني رئيس البرامج الإرشادية بإدارة شؤون الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالإسكندرية، حيث شملت القلفة ندوة توعوية عن التلقيح الصناعي في الماشية ومفهوم التلقيح الصناعي في الماشية وأهميته ومميزات وعيوب التلقيح الطبيعى وأماكن التلقيح الصناعى وعلامات الشياع في الماشية.

كما حضر القافله أيضاً المهندس أنور شعيب مهندس المحاصيل الحقلية بالمديرية.

وفى سياق متصل، جرى تنفيذ قافلة إرشادية للسيدات بمنطقة خورشيد، بالتعاون بين الإعلام الريفي والمجلس القومى للمرأة ومركز البحوث الزراعية، حيث شارك في القافلة سعاد صالح عضو بالمجلس القومى للمرأة، التي تحدثت مع السيدات الحاضرات عن أهمية لقاح كورونا وضرورة الإسراع في التسجيل على الموقع لتلقي اللقاح، والمشكلات والاحتياجات الخاصة بالسيدات والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة مجاناً للسيدات.

وتناول اللقاء المشكلات الأسرية المنتشرة في المنطقة مع توضيح إمكانية تقديم إستشارات أسرية وقانونية من خلال المجلس لمحاولة إصلاح حال الأسرة قبل تفاقم الخلافات لمرحلة التقاضي في المحاكم كذلك محاربة العنف ضد المرأة وتزويج القاصرات وقضايا ختان الإناث .

كما إستضافت القافلة أيضاً الدكتور ياسر علواني رئيس البرامج الإرشادية بإدارة شؤون الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة، حيث تحدث عن المشروعات الصغيرة وأهميتها في النهوض بالمجتمع وتحسين مستوى المعيشة للمرأة والأسرة وكيفية عمل المشاريع بأقل التكاليف الممكنة وأكبر عائد، وتطرق إلى عمل مشاريع التصنيع الغذائى المختلفة ومشاريع تربية الأرانب وتربيه الدجاج خاصة دجاج التسمين، وأوضح لهم حيثيات المشروع من بداية شراء الكتكوت وأنواع الكتاكيت المختلفة وطريقة التغذية السليمة بداية من العلف البادي إلى الناهى بأقل التكاليف.

قافلة إرشادية لتوعية مزارعي برج العرب بالتلقيح الصناعى وعيوب التلقيح الطبيعى للماشية (صور)

قافلة إرشادية لتوعية مزارعي برج العرب بالتلقيح الصناعى وعيوب التلقيح الطبيعى للماشية (صور)

قافلة إرشادية لتوعية مزارعي برج العرب بالتلقيح الصناعى وعيوب التلقيح الطبيعى للماشية (صور)

قافلة إرشادية لتوعية مزارعي برج العرب بالتلقيح الصناعى وعيوب التلقيح الطبيعى للماشية (صور)