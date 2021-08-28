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"الصحة": يمكن لمتلقي لقاحَيْ ساينوفارم وساينوفاك دخول المملكة.. بشرط

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"الصحة": يمكن لمتلقي لقاحَيْ ساينوفارم وساينوفاك دخول المملكة.. بشرط "الصحة": يمكن لمتلقي لقاحَيْ ساينوفارم وساينوفاك دخول المملكة.. بشرط
أكّدت ضرورة الحصول على جرعة تنشيطية من لقاح معتمد في

أعلنت وزارة الصحة أنه يمكن لمَن حصل على جرعتيْن من لقاح ساينوفارم أو ساينوفاك، الدخول إلى المملكة، شريطة أن يكون قد حصل على جرعة تنشيطية من لقاح معتمد في المملكة.

وقال حساب "الصحة 937"، التابع للوزارة: يمكن قبول مَن أكمل الحصول على جرعتيْن من لقاحَيْ ساينوفارم أو ساينوفاك شريطة أن يكون قد حصل على جرعة تنشيطية من لقاح معتمد في المملكة.

جاء ذك رداً على استفسار طرحه مقيم، حيث تساءل: هل لقاح ساينوفاك معتمد في المملكة بالنسبة للقادمين إلى السعودية.

جدير بالذكر أن هيئة الغذاء والدواء اعتمدت لقاحات فايزر وأسترازينيكا وجونسون وموديرنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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