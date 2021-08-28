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«محامين الإسكندرية» تشكل لجنة لمتابعة التحقيقات في واقعة الاعتداء على محام

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«محامين الإسكندرية» تشكل لجنة لمتابعة التحقيقات في واقعة الاعتداء على محام «محامين الإسكندرية» تشكل لجنة لمتابعة التحقيقات في واقعة الاعتداء على محام

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أعلن عبدالحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية، أن مجلس النقابة الفرعية قرر تشكيل لجنة لمتابعة تجديد الحبس من المحكمة، والتحقيقات بالنيابة، في واقعة الاعتداء على محام بقسم شرطة المنتزه أول، برئاسة رأفت نوار، شيخ المحامين.

وأضاف قرار المجلس وتكون اللجنة بعضوية أحمد جمعة، ومحمد بدير، وخميس عطا، وتكون مهمة اللجنة متابعة القضية من كافة جوانبها، سواء تجديد حبس المتهم في المحكمة، أو تحقيقات النيابة العامة في القضية، وموافاة المجلس بتفاصيل القضية.

يشار إلى أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر أمس الجمعة، الموافق 27 أغسطس الجاري، بحبس ضابط شرطة بديوان قسم شرطة أول المنتزه، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لتعديه على محام بالضرب داخل ديوان القسم محدثا به إصابات بالرأس والمخ.

المصرى اليوم

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