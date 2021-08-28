تقرير رقابي يكشف مخالفات مالية وإدارية بالضرائب العقارية بقنا

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كشف تقرير رقابى بقنا عن وجود مخالفات مالية وإدارية أثناء القيام بأعمال الفحص بمأمورية الضرائب العقارية.

وأشار التقرير إلى أنه القيام بأعمال الفحص بمراجعة قسم أول بعوايد قنا تبين عدم صحة تقدير وربط الضريبة المستحقة على العقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن الصادرة قبلهما وذلك منذ الحصر لعام ٢٠١٣ وحتى ديسمبر ٢٠٢٠ وبلغ ما أمكن حصره نحو ٧٠ الف جنية بالمخالفة للقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته في هذا الشأن حيث تم تقدير وربط الضريبة المستحقة على كل العقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة المشار إليها طبقا للقيمة الإيجارية لكل وحدة عقارية المبنية مسبقا بدفاتر المأمورية قبل الحصر لعام ٢٠١٣ وصدرت بها قرارات إضافة الأمر الذي يقتضى معه تشكيل لجنة لإعادة حصر الوحدات العقارية المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة والتحقق من إستمرار قيام العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستاجر من عدمه إضافة إلى تطبيق أحكام المادة الرابعة لقانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل وحدة عقارية على حده بناءا على ما سبق مع تأييد الإجراء المتخذ بما يكفى من مستندات

مخالفات مالية وإدارية بالضرائب العقارية بقنا

مخالفات مالية وإدارية بالضرائب العقارية بقنا

وأوضح التقرير حرمان الموازنه العامه للدوله من إيرادات نتيجة عدم حصر مستجدات قسم أول مأمورية عوائد قنا من الوحدات العقارية السكنية والغير سكنية لعدد أكثر من ٤٥ شارع وبالتالي عدم ربط وتحصيل الضريبة العقارية لتلك المستجدات من بعد الحصر العام ٢٠١٣ وحتى ٢٠٢١ وذلك بالمخالفة للقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته الأمر الذي يقتضى تشكيل لجنة من مسئولى القسم للمرور والحصر لكافة الشوارع لحصر كل المستجدات بين الوحدات السكنية وغير السكنية واثباتها في دفاتر المستجدات مع تقدير القيمة الإيجارية الصحيحة لتلك الوحدات واحتساب الربط الضريبى

كما رصد التقرير عدم الانتهاء من إثبات ربط الحصر العام لعام ٢٠١٣ لقسم اول عوايد قنا بالكامل فضلا عن عدم إصدار قرارات إضافة لعدد ١٠ شوارع بالقسم وذلك حتى فبراير ٢٠٢١ مما ترتب عليه حرمان الموازنه العامه للدوله من إيرادات بلغ ما أمكن حصره ٢٠٧٤٥٩٤،٨١ بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٩٦لسنة ٢٠٠٨

وكشف التقرير عن عدم تحصيل الضرائب المستحقة على بعض المكلفين فضلا عن عدم احتساب مقابل تأخير على مالم يتم أدؤه من الضريبة المستحقة على هؤلاء المكلفين منا أدى إلى حرمان الموازنه العامه للدوله من مورد هام من مواردها بلغ ما أمكن حصره من ٣١/١٢/٢٠١٩ نحو ١١٠٧٤٩٦ جنية بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٩٦لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته الأمر الذي يقتضى معه اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل تلك المبالغ وفقا لأحكام القانون وحصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ الإجراءات نحو توقيع الحجوز الإدارية على المتاخرين خاصة أن بعضهم لم يقم بسداد الضريبة منذ عدة سنوات

ورصد التقرير وجود فائض تسديدات ضريبية لبعض المكلفين من أصحاب الوحدات العقارية منذ عدة سنوات بلغ ما امكن حصره ١٦٦٧٥ جنية حتى ٣١/١٢/٢٠١٩ إضافة إلى عدم الانتهاء من الحساب الختامي لممولى الضريبة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ بالإضافة إلى عدم إثبات الربط الضريبى لعام ٢٠٢١ وكذا عدم إثبات المتحصلات الضريبية من الممولين والتى بلغ ما أمكن حصره منها ٨٧٩٣٧ جنية بجرائد محاسبة الممولين حتى فبراير ٢٠٢١ مما ترتب عليه عدم إمكانية إجراء مطابقة بين الربط الضريبى لكل ممول والمبالغ التي يتم محاسبته عليها

وذكر التقرير عدم الانتهاء من توزيع بعض الأخطارات على بعض الممولين وذلك حتى تاريخ المراجعة في فبراير ٢٠٢١ لقسم اول مأمورية عوائد قوص الأمر الذي أدى إلى حبس المال العام للدولة والمتمثل في عدم تحصيل الضريبة المستحقة على هؤلاء الممولين حيث تبين التأخير في تسليمهم الاخطارات بقيمة الضريبة المستحقة عليهم بالمخالفة للقانون رقم ١٩٦ لينة ٢٠٠٨ الأمر الذي يقتضى سرعة الانتهاء من توزيع باقى الاخطارات حتى يتسنى للمصلحة العامة تحصيل الضرائب