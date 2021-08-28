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6 أطباء من مستشفيي شبين الكوم ودمنهور يوقعون الكشف الطبي بالعريش

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6 أطباء من مستشفيي شبين الكوم ودمنهور يوقعون الكشف الطبي بالعريش 6 أطباء من مستشفيي شبين الكوم ودمنهور يوقعون الكشف الطبي بالعريش

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يقوم 6 أطباء من مستشفيي شبين الكوم ودمنهور التعليميين ومعهدي الكبد والقلب، بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية، في مستشفي العريش العام للمواطنين بالمجان.

وأكد الدكتور طارق شوكه،وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الأطباء هم كل من الدكتور يحيى جلال أبوسيد، تخصص جراحة عامة بمستشفى شبين الكوم التعليمى، الدكتور اسلام محمد سعد أحمد، تخصص جراحة عامة بمستشفى دمنهور التعليمى، الدكتور محمد حسنى الأمير محمد الأمير.. تخصص جراحة عامة بمستشفى دمنهور التعليمى، الدكتورة زينب مصطفى عبدالخالق، تخصص أشعة تشخيصية بمعهد الكبد، الدكتوراسلام محمود على عبيد، استشارى قلب بمعهد القلب، .الدكتور: محمد حمدى حلمى ابراهيم، أخصائى قلب بمعهد القلب .

بدوره قال محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة أن الأطباء مستمرون في العمل بالمستشفى من اليوم السبت حتى يوم الجمعة القادم، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء .

أشار إلى أنه كان في استقبال الأطباء كل من الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .

المصرى اليوم

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