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إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر أنه تم رصد عدد 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية بدائرة المركز. وأوضح عاشور أن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 175 متر بناحية حوض ابو سلسلة بالديمقراط، والمخالفة الثانية عبارة عن تعدي على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 175 متر، بناحية الخمس بقرية المحاميد قبلي، والمخالفة الثالثة بمنطقة الرياينة، عبارة عن تجهيز حفر لعمل الأساسات على مساحة 111 متر.

وتمت إزالة المخالفات في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة.

كما تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لقرية المحاميد تحت إشراف رئيس قرية المحاميد وسكرتير القرية ومدير التنظيم ومسؤلي الوحدات الزراعية بالمحاميد والديمقراط..

المصرى اليوم

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