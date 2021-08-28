أخبار عاجلة

"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
بعد خسائر فادحة في الأرواح.. رسالة من قوات بانشير إلى طالبان -
الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والهازل.. الحصيني: اليوم أول الصفري -
القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية -
"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رفع 20 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر

Print
رفع 20 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر رفع 20 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة اليومية بنطاق أحياء مدينة الأقصر للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي اللائق للمدينة، حيث قام مسؤولو حي جنوب بمدينة الأقصر بتنفيذ حملة نظافة شاملة استهدفت منطقة الشيراتون بالعوامية، تحت إشراف حسن خليدي، رئيس حي جنوب، وقيادة سمير سعود، نائب رئيس الحي، وأسفرت الحملة عن رفع 15 طن قمامة وأتربة ومخلفات صلبة.

كما تابع رئيس مدينة الأقصر جهود فريق العمل بالمنظومة لرفع التجمعات وصناديق القمامة، والتي تضمنت منطقة المطار، ابتداءً من كمين يسي حتى كمين العماري وطريق المطار، بالإضافة إلى منطقة التغيرات المناخية بقرية الزناقطة، وأيضًا رفع 5 أطنان مخلفات تهذيب الأشجار، بدءًا من ميدان النافورة، وصولًا إلى بوابة المطار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة)

تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة)

«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور)

«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور)

إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات

تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات