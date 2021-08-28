رفع 20 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة اليومية بنطاق أحياء مدينة الأقصر للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي اللائق للمدينة، حيث قام مسؤولو حي جنوب بمدينة الأقصر بتنفيذ حملة نظافة شاملة استهدفت منطقة الشيراتون بالعوامية، تحت إشراف حسن خليدي، رئيس حي جنوب، وقيادة سمير سعود، نائب رئيس الحي، وأسفرت الحملة عن رفع 15 طن قمامة وأتربة ومخلفات صلبة.

كما تابع رئيس مدينة الأقصر جهود فريق العمل بالمنظومة لرفع التجمعات وصناديق القمامة، والتي تضمنت منطقة المطار، ابتداءً من كمين يسي حتى كمين العماري وطريق المطار، بالإضافة إلى منطقة التغيرات المناخية بقرية الزناقطة، وأيضًا رفع 5 أطنان مخلفات تهذيب الأشجار، بدءًا من ميدان النافورة، وصولًا إلى بوابة المطار.