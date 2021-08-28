قناوي: انتهاء فترة الإعداد البدني لنادي المنيا استعدادًا للموسم الجديد

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أعلن الكابتن شديد قناوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي المنيا الرياضي، انتهاء الفترة الأولي، والمتعلقة بالإعداد البدني، ضمن برنامج الجهاز الفني، بفترة الإعداد التي بدأها منذ 10 أيام بتدريبات بدنية مكثف، استعدادا للموسم الجديد لدوري الممتاز «ب»، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم.

أكد «قناوي» أن جميع مراكز اللاعبون مكتملة خلال التدريبات، وتم العمل على رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم، عقب العودة من التوقف .

وحرص الدكتور محمد الدكروري، مخطط الأحمال على اتباع أفضل التدريبات لتلك المرحلة، على أن ننتقل للمرحلة الثانية من التدريبات على فترتين، في السابعة صباحاً والرابعة عصراً يوم الأحد القادم ولمدة 4 أيام، بتدريبات بدنية ومهارية بالكرة، على أن تكون المرحلة الثالثة تضم سلسلة من المباريات الودية .

وأشار «قناوي» أن اللاعبين حصلوا على راحة سلبية عقب التدريب صباح باكر يوم الخميس لفترة واحدة، والحصول على إجازة سلبية اليوم الجمعة، والعودة للتدريب عصر اليوم السبت.