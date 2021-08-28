الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 700 مم بمدينة إسنا جنوب الأقصر

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، الانتهاء من أعمال اصلاح كسر فى خط طرد رئيسى صرف صحي (700 mm) GRB لمحطة رفع رئيسية رقم 3 بمدينة إسنا، وإعادة ضخ المياه للمواطنين فى شبكات المياه فى المناطق التى تضررت بقطع المياه نتيجة أعمال الإصلاحات.

وكانت شركة مياه الاقصر، تلقت بلاغا مساء الخميس بوجود كسر بخط طرد صرف صحى بمنطقة نجع الشيخ فضيل وعزبة مروان حيث توجه المهندس ياسر العشاوى مدير إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا والمهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحي بالاقصر وأطقم الصيانة والإصلاح إلى الموقع

وتبين أنه أثناء الأعمال الجارية بخطوط إنحدار الصرف الصحي تسبب مقاول تابع لشركة المقاولون العرب القائمة بتنفيذ شبكات انحدار صرف تحت إشراف الهئية القومية في كسر خط طرد رئيسى صرف صحي (700mm) GRB لمحطة رفع رئيسية رقم 3 بمدينة إسنا.

وأدى ذلك لإنقطاع المياه بعدد من الشوارع بمنطقة نجع الشيخ فضيل وعزبة مروان، كما وتم الدفع بالمعدات وعدد من فرق الصيانة والقيام بأعمال الإصلاح والتى تم الإنتهاء منها خلال 10 ساعات بعد شفط المياه وإصلاح الكسر فى مواسير الصرف الصحي.

فيما قدم اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر الشكر والتقدير لجميع العاملين والفنيين والمهندسين ومديرى الإدارات التابعه للشركه على المجهود المبذول لإصلاح وصيانة خط الطرد الرئسي للصرف الصحي بمدينة إسنا جنوب الأقصر.