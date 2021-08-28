جامعة كفرالشيخ تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها

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تشارك جامعة كفرالشيخ في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها - نحو تفعيل إستراتيجية 2030 وما بعدها، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ويضم الوفد الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومدير مكتب التايكو بالجامعة الدكتور إيناس جمعه بهجت ومدير مكتب تسويق التكنولوجيا بالجامعة الدكتور عبد الله رضا رشوان والطالبة بكلية التجارة ورئيس فريق مشروع RNP نسمة بسيوني صلاح.

ويعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 28 حتى 31 أغسطس الحالي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ياسمين فؤاد وزير الدولة لشؤون البيئة ووزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.