إزالة كابل كهرباء مخالف وسط الزراعات في البياضية جنوب الأقصر  

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أعلن محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، أنه أثناء مروره بدائرة المركز، لاحظ وجود كابل غير قانوني على أعمدة الإنارة، وبمتابعة مساره تبين تواجده على جانب الترعة، وأنه ملقى بإهمال، ما يُعرَّض حياة المواطنين للخطر.

وعلى الفور تم إخطار هندسة كهرباء البياضية بضرورة اتخاذ اللازم نحو إزالة المخالفة حفاظًا على أرواح المواطنين، ومنع حدوث أي تعدٍّ، وتمت إزالة المخالفة، كما تم ضبط المواطن «س. ع»، الذي أقر بالتوصيل المخالف.

وشدد رئيس مدينة البياضية على هندسة الكهرباء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وعدم التوصيل مرة أخرى، وعدم التوصيل المخالف للكهرباء، ما قد يُعرِّض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف أنه طبقًا للكتاب الوارد من وزارة الموارد المائية والري، تمت إزالة الأعمدة المتواجدة على جانب الترعة، التي يجري الآن تبطينها، وإزالة جميع المخالفات المتواجدة لاستكمال تبطين الترعة على أكمل وجه، بالتنسيق مع هندسة كهرباء البياضية.

ورافق رئيس المدينة محسن ربيع، نائب رئيس المدينة، وجمال مرعزى، سكرتير عام المدينة وهندسة كهرباء البياضية، ومسؤول كهرباء المجلس.