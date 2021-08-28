إزالة كابل كهرباء مخالف وسط الزراعات في البياضية جنوب الأقصر  

اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، أنه أثناء مروره بدائرة المركز، لاحظ وجود كابل غير قانوني على أعمدة الإنارة، وبمتابعة مساره تبين تواجده على جانب الترعة، وأنه ملقى بإهمال، ما يُعرَّض حياة المواطنين للخطر.
وعلى الفور تم إخطار هندسة كهرباء البياضية بضرورة اتخاذ اللازم نحو إزالة المخالفة حفاظًا على أرواح المواطنين، ومنع حدوث أي تعدٍّ، وتمت إزالة المخالفة، كما تم ضبط المواطن «س. ع»، الذي أقر بالتوصيل المخالف.
وشدد رئيس مدينة البياضية على هندسة الكهرباء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وعدم التوصيل مرة أخرى، وعدم التوصيل المخالف للكهرباء، ما قد يُعرِّض حياة المواطنين للخطر.
وأضاف أنه طبقًا للكتاب الوارد من وزارة الموارد المائية والري، تمت إزالة الأعمدة المتواجدة على جانب الترعة، التي يجري الآن تبطينها، وإزالة جميع المخالفات المتواجدة لاستكمال تبطين الترعة على أكمل وجه، بالتنسيق مع هندسة كهرباء البياضية.
ورافق رئيس المدينة محسن ربيع، نائب رئيس المدينة، وجمال مرعزى، سكرتير عام المدينة وهندسة كهرباء البياضية، ومسؤول كهرباء المجلس.