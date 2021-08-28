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ضبط 4 مصانع غذائية بدون ترخيص في القليوبية

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ضبط 4 مصانع غذائية بدون ترخيص في القليوبية ضبط 4 مصانع غذائية بدون ترخيص في القليوبية

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ضبطت مديرية امن القليوبية بالتنسيق مع الادارة العامه لشرطة المسطحات 4 مصانع عشوائية وبدون ترخيص تم اقامتها بالمخالفه للقانون لتعبئة المواد الغذائية والمطهرات وتصنيع اوانى الطهى من المخلفات المعدنية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تفيد قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن القليوبية.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم القيام بحملة لإستهدافهم،أسفرت عن ضبط مركز ملحق به مخزن و4 مصانع عشوائية وبدون ترخيص لتعبئة وتداول المواد الغذائية وكذا إنتاج وتعبئة المطهرات والمنظفات وتصنيع أوانى الطهى من المخلفات المعدنية والأسمدة والمستلزمات الزراعية المغشوشة، بالإضافة إلى ضبط المديرون المسئولون عنها.

وتمكنت الحمله من ضبط 115طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية مُعدة للتداول و12،5طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية و38طن مواد خام لمخلفات معدنية وبلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائى لأدوات وأوانى منزلية مغشوشة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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