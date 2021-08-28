وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان محطة بحوث المطاعنة  

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم، بتفقد محطة بحوث المطاعنة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بالبحوث التطبيقية ورفع كفاءة الأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها كما يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة اراضي مركز البحوث الزراعية.

وزير الزراعة فى محطة بحوث المطاعنة

وقال القصير إنه تفقد الأراضي المملوكة لقطاع الإنتاج ومحطات البحوث في المطاعنة وطالب برفع كفاءة الأصول وحسن استغلالها واستخدام نظم الري الحديث، مشيرا إلى أن مساحة محطة بحوث المطاعنة حوالي 130 فدان وانشئت عام 1963 لتخدم محافظات قنا والاقصر وأسوان.

ومن ناحيته، قال د محمد نوبي مدير محطة بحوث المطاعنة أن المحطة يتم فيها تنفيذ جميع البرامج البحثية للأقسام الفنية المختلفة وايضا تسعى إلى تحقيق أهداف وزارة الزراعة سواء في مجال البحث العلمي واستنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الانتاج او في مجال الخدمات الارشادية من خلال القيام بدور فعال في نقل التوصيات الفنية من خلال الطرق الإرشادية التالية في صورة تجارب تأكيدية وحقول إرشادية وأيام حقل وأيام حصاد وزيارات حقلية وايضا مجال التدريب تقوم محطة بحوث المطاعنة بعقد دورات تدريبية للباحثين للوقوف علي أحدث التقنيات في الزراعة الحديثة.

حضر الجولة، سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف رفع كفاءة الأصول وقيادات الوزارة ومحافظة الاقصر.

‏