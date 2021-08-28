محمد حماقي يشعل الساحل الشمالي بحفل كامل العدد (صور)

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أحيا النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا في أحد الفنادق الكبرى بالعلمين الجديدة، أمس، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

محمد حماقي

محمد حماقي

وحمل الحفل شعار «كامل العدد»، وتم، ولأول مرة، استخدام أحدث تقنية في تكنولوجيا «ثرى دى مابينج»، التي قدمها وليد الحريري، والتي يتم استخدامها لأول مرة في الحفلات اللايف في مصر، وأيضًا تم تقديم فقرات الفاير شو للفنان أحمد عصام، الذي أشعل أجواء العلمين بفقرات الفاير، في حفل من أقوى حفلات الصيف لعام 2021 بالساحل الشمالي.

محمد حماقي

محمد حماقي

وقدم «حماقي» عددًا من أشهر أغانيه، إلى جانب أغاني ألبومه الجديد «يا فاتني».

على جانب آخر، تصدرت أغنية «طالع موضة» للفنان محمد حماقي «ترند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد ساعات من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية، والتى حققت خلال ساعات ملايين المشاهدات.

محمد حماقي

محمد حماقي

أغنية «طالع موضة» لمحمد حماقي من ألبوم «يا فاتني»، كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي.