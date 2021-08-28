«التمكين الاجتماعي» دورة تدريبية للمرأة في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تنفيذ مشروع معًا للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة «لا لختان الإناث»، الذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، بالتنسيق مع هيئة كير الدولية، والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم عقد الدورة التدريبية، مدربين TOT حول التمكين الاجتماعي، بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، والتي تستمر حتى الإثنين المقبل.

قالت الدكتورة منال أبوسمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا : «تناول التدريب في يومه الأول الصورة الذاتية للإنسان والعوامل التي تساعد على تكوينها وكيفية علاج الصورة الذاتية المشوهة وكيفية التعامل مع الأفكار السلبية عن أنفسنا».