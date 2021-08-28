التنمية المحلية: انتهاء المقابلات الشخصية لـ1610 متسابق لاختيار 62 لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة، من إجراء المقابلات الشخصية ل 1610 من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات، لاختيار 62 رئيس مدينة أو مركز أو حي.

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة.

وقدم الوزير، خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة من المحافظين والقيادات والعاملين باللجنة، على الجهود التي بذلوها خلال فترة إجراء المقابلات، لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين للمسابقة، بعد توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة، ومد الإعلان الرسمي للمسابقة لمدة شهرين، لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين والذين وصل عددهم نحو 2100 متقدم.

وأكد «شعراوي»، في تصريحات صحفية، السبت، أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية والعملية ما بين عاملين حالياً بالإدارة المحلية، وبعض القطاعات الخدمية بالدولة مثل التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والنقل والإسكان والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة الحالية تجميع ورصد التقييمات والدرجات لأعضاء اللجنة العليا للقيادات لكافة المتقدمين للمسابقة والذين انهوا أخر مراحلها بإجراء المقابلات الشخصية.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم عقب ذلك التنسيق مع بعض الجهات المعنية بالدولة خاصة الجهات الرقابية تمهيداً للإعلان عن النتيجة، والتي من المتوقع أن تكون خلال الشهرين المقبلين، منوها إلى أن اللجنة العليا للقيادات حرصت على التعرف من المتقدمين خلال المقابلات الشخصية على بعض خبراتهم الوظيفية، ومقترحاتهم للتطوير، سواء للوظائف المتقدمين لها وكيفية تنفيذها، أو طرق حل مشاكل وتحديات الإدارة المحلية بوجه عام.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم مناقشة المتقدمين أيضاً في بعض الموضوعات الخاصة بالمحليات ومن بينها مواجهة مشكلة القمامة والتطوير الإدارى والتصدي للفساد وتطوير الهياكل الإدارية وعمل الإدارات الهندسية والتحول الرقمى والحوكمة ودعم القطاع الخاص وتحسين موارد المحافظات والحفاظ على المال العام.

وأكد الوزير، أن جميع المتقدمين الذين أجريت لهم المقابلات الشخصية، اجتازوا بعض الاختبارات في اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، مشددا على ان الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفاني فى العمل، لدفع عجلة التنمية، ومواصلة تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن مسابقة تلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.