أخبار عاجلة

"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
بعد خسائر فادحة في الأرواح.. رسالة من قوات بانشير إلى طالبان -
الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والهازل.. الحصيني: اليوم أول الصفري -
القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية -
"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

في ختام حفلاته بالساحل .. بسمة بوسيل تغني لتامر حسني : «كل سنة وانت طيب» (صور)

Print
في ختام حفلاته بالساحل .. بسمة بوسيل تغني لتامر حسني : «كل سنة وانت طيب» (صور) في ختام حفلاته بالساحل .. بسمة بوسيل تغني لتامر حسني : «كل سنة وانت طيب» (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

يعيش النجم تامر حسني حالة نشاط فني كبير، حيث قام بإحياء ٤ حفلات جماهيرية بالساحل، إلى جانب نجاح فيلمه الأخير «مش انا» وتحقيقه أرباح كبيرة بدور العرض.

واحتفلت بهذا النجاح وبعيد ميلاد تامر حسني الذي يحل خلال شهر أغسطس، زوجته مصممة الأزياء الشهيرة والعالمية بسمة بوسيل على مسرحه وقدمت له تورتة عيد ميلاده وغنت له للمره الأولى مع جمهوره أغنيته الشهيرة «كل سن وانت طيب»، وسط تصفيق حار من قبل الجماهير، ما أكد على حجم الحب والتفاهم والانسجام بين تامر وبسمة.

ويعد حفل الساحل التي أحياها تامر ليلة أمس ختاماً حيث أقر جميع المنظمين انها أكبر حفلات الشواطئ، وتميز هذا الحفل من حيث العروض التي يقدمها تامر على مسرحه، وتنوع اغنياته مابين المبهج والحماسي والحزين والعاطفي، وكذلك شهد الحفل حضور جماهيرى كبير، كما أشاد الحاضرون بتنظيم الحفل.

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات

تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات

بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس متروبوليت يوروندا كمبالا

بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس متروبوليت يوروندا كمبالا

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)