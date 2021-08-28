في ختام حفلاته بالساحل .. بسمة بوسيل تغني لتامر حسني : «كل سنة وانت طيب» (صور)

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يعيش النجم تامر حسني حالة نشاط فني كبير، حيث قام بإحياء ٤ حفلات جماهيرية بالساحل، إلى جانب نجاح فيلمه الأخير «مش انا» وتحقيقه أرباح كبيرة بدور العرض.

واحتفلت بهذا النجاح وبعيد ميلاد تامر حسني الذي يحل خلال شهر أغسطس، زوجته مصممة الأزياء الشهيرة والعالمية بسمة بوسيل على مسرحه وقدمت له تورتة عيد ميلاده وغنت له للمره الأولى مع جمهوره أغنيته الشهيرة «كل سن وانت طيب»، وسط تصفيق حار من قبل الجماهير، ما أكد على حجم الحب والتفاهم والانسجام بين تامر وبسمة.

ويعد حفل الساحل التي أحياها تامر ليلة أمس ختاماً حيث أقر جميع المنظمين انها أكبر حفلات الشواطئ، وتميز هذا الحفل من حيث العروض التي يقدمها تامر على مسرحه، وتنوع اغنياته مابين المبهج والحماسي والحزين والعاطفي، وكذلك شهد الحفل حضور جماهيرى كبير، كما أشاد الحاضرون بتنظيم الحفل.

تامر حسني

تامر حسني