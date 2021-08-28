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تكليف رؤساء جدد لـ ٦ جامعات.. و"آل الشيخ" هنّأهم وقدّم شكره لـ "البراهيم"

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الربيش لجامعة الإمام والمزعل للمجمعة والحسين للباحة والروقي لتبوك والشريف لحائل والخضيري لنجران

تكليف رؤساء جدد لـ ٦ جامعات.. و

صدرت الموافقات السامية الكريمة لتكليف رؤساء جدد لعدد من الجامعات شملت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة المجمعة، وجامعة حائل، وجامعة نجران، وجامعة جازان، وجامعة الباحة.

وهنّأ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ الرؤساء الجدد، حيث بارك لكل من: الدكتور عبدالله بن محمد الربيش؛ رئيساً لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ رئيساً لجامعة الباحة، والدكتور عبدالله بن مفرح الروقي؛ رئيساً لجامعة تبوك.

كما بارك لكل من: الدكتور راشد بن مسلط الشريف؛ رئيساً لجامعة حائل، والدكتور صالح بن عبدالله المزعل؛ رئيساً لجامعة المجمعة، والدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري؛ رئيساً لجامعة نجران.

وسأل وزير التعليم، الله -عزّ وجلّ- للجميع التوفيق والإعانة لخدمة هذا الوطن والعمل المخلص والجاد في تحقيق الريادة والتميز لجامعاتنا وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة أعزّها الله".

وقدّم آل الشيخ؛ شكره للدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم؛ على ما قام به من جهودٍ خلال فترة عمله بجامعة حائل؛ راجياً له التوفيق، كما قدّم شكره للوكلاء الذين كُلفوا خلال الفترة الماضية بتسيير أعمال الجامعات على ما قاموا به من جهود مشكورة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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