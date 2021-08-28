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وزير الزراعة يتفقد القافلة البيطرية المجانية بقرية المراشدة بقنا

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وزير الزراعة يتفقد القافلة البيطرية المجانية بقرية المراشدة بقنا وزير الزراعة يتفقد القافلة البيطرية المجانية بقرية المراشدة بقنا

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تفقد السيد القصير، وزير الزراعة، برفقة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أعمال القافلة الطبية البيطرية المجانية، بقرية المراشدة، التابعة لمركز الوقف، بشمال محافظة قنا، ذلك ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة.

أكد القصير أن الوزراة تدعم العمل الدؤوب على تنمية وتحسين الثورة الحيوانية في جميع القرى المصرية، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والجامعات على رأسها قرى مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة اللقاحات والأمصال الحيوانية، بهدف حماية الثروة الحيوانية من أي أمراض وآفات.

زيارة وزير الزراعة بقنا
زيارة وزير الزراعة بقنا

المصرى اليوم

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