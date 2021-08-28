خالد الكمار : استوحيت موسيقى « ليه لأ 2» من أغنية محمد عبد الوهاب

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الموسيقار خالد الكمار، تفاصيل عمله على الموسيقى التصويرية لمسلسل «ليه لأ 2»، خلال ندوة تكريم أبطال المسلسل، في المركز الكاثوليكي للسينما، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور أبطال العمل

وقال خالد كمار خلال ندوة التكريم: «أول ما بدأت العمل على العمل، ركزت على خلق عالم مميز المسلسل وأن تكون «كان أجمل يوم» لمحمد عبدالوهاب، ففكرت إزاي أعمل موسيقى تشبه الأغنية، وبالتالي كانت النتيجة موسيقى تشبه حقبة الستينات».

وحضر الندوة عدد من أبطال مسلسل«ليه لأ» الجزء الثاني منهم الفنان مراد مكرم، والفنانة سارة عبدالرحمن ويارا جبران والطفلة مني احمد زاهر، والفنان أحمد حاتم والفنانة منة شلبي، والطفلة منى زاهر والطفل سليم مصطفى .

واعتذرت المؤلفة مريم نعوم عن حضور الندوة لمرضها واعتذرت المخرجة مريم ابو عوف لسفرها خارج مصر.

مسلسل ليه لا 2 يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبوعوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف