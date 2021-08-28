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أول مصرية تتوج بـ5 ميداليات بارالمبية.. 10 معلومات عن الرباعة فاطمة عمر

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أول مصرية تتوج بـ5 ميداليات بارالمبية.. 10 معلومات عن الرباعة فاطمة عمر أول مصرية تتوج بـ5 ميداليات بارالمبية.. 10 معلومات عن الرباعة فاطمة عمر

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نجحت الرباعة المصرية فاطمة عمر في حصد الميدالية الفضية لرفع الأثقال لوزن 67 كجم سيدات.

واستطاعت عمر رفع 120 كجم لتحتل المركز الثاني وتحرز الميدالية الفضية.

جعلت البطلة المصرية مرضها مصدرًا للانطلاق وتمثيل في المحافل الدولية، إذ تربعت على عرش التصنيف العالمي لرفع الأثقال لعدة سنوات، وحصدت 4 ذهبيات في 4 دورات بارالمبية متتالية، كما حصدت الميدالية الفضية اليوم في خامس مشاركة لها بدورة الألعاب البارالمبية.

وتستعرض «المصري اليوم» 10 معلومات عن حياة البطلة المصرية:

1- ولدت الرباعة المصرية عام 1973، وبدأت ممارسة رفع الأثقال في 1994، وحصلت على المركز الأول في أول مشاركة لها ببطولة الجمهورية.

2- أهم ما جذبها لرياضة رفع الأثقال هو روح التحدي ورغبتها في إثبات ذاتها، وتغيير النظرة النمطية عن ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم غير قادرين على تحقيق أي إنجاز في المجال الرياضي.

3- شاركت عمر لأول مرة ببطولة أوروبا المفتوحة عام 1997، وأحرزت ميدالية ذهبية.

4- حصلت الرباعة المصرية على 4 ذهبيات في 4 دورات بارلمبية متتالية، سيدني 2000، وأثينا 2004، وبكين 2008، ولندن 2012.

5- تم اختيارها كأفضل لاعبة في سجلات اللجنة البارالمبية الدولية عام 2012، وهي صاحبة الرقم العالمي لوزن 56 كجم، إذ رفعت وزن 142 كجم.

6- تصدرت التصنيف العالمي لعام 2016 لوزن 61 كجم، ولكن تراجع تصنيفها للمركز الثاني نتيجة إصابتها أثناء التدريب.

7- حصلت البطلة الذهبية على لرفع الأثقال بماليزيا لعام 2016، برفعها 216 كجم

8- حصلت على 15 ميدالية متنوعة ببطولات العالم، كما لقبت بـ "أفضل لاعبة بارليمبية في العالم" أكثر من مرة

9- توجت فاطمة عمر بفضية بطولة فزاع الدولية، مما أهلها إلى حجز مقعدها في بارالمبياد طوكيو 2020.

10- قررت صاحبة الـ47 عام أن تكون أولمبياد طوكيو اخر محطاتها في اللعبة قبل الاعتزال، بعدما حققت كل أحلامها وتربعت على عرش رفع الأثقال لمدة 25 عام.

المصرى اليوم

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