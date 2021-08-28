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محمود عطية يمنح الفضية الثالثة في باراليمبياد طوكيو 2020

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محمود عطية يمنح مصر الفضية الثالثة في باراليمبياد طوكيو 2020 محمود عطية يمنح الفضية الثالثة في باراليمبياد طوكيو 2020

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نجح الرباع المصري محمود عطية في حصد المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الباراليمبية طوكيو 2020.

واستطاع البطل المصري رفع وزن 191 كجم في ثالث محاولاته ليحصد الميدالية الفضية لوزن 72 كجم للرجال.

وتشارك البعثة المصرية في باراليمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثماني ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك في منافسات ثماني ألعاب خلال مشاركتها الباراليمبية.

المصرى اليوم

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