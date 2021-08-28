أخبار عاجلة

إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
بعد خسائر فادحة في الأرواح.. رسالة من قوات بانشير إلى طالبان -
الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والهازل.. الحصيني: اليوم أول الصفري -
القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية -
"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان -
بالوثائق.. رابطة حقوقية يمنية تؤكّد: مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على مكة والمدينة والمرتفعات -
المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وعكات "سهيل الحارة ترهق الناس".. المسند: المظاهر الصيفية ما زالت سائدة

Print
وعكات "سهيل الحارة ترهق الناس".. المسند: المظاهر الصيفية ما زالت سائدة وعكات "سهيل الحارة ترهق الناس".. المسند: المظاهر الصيفية ما زالت سائدة
أكّد استمرار زيادة ساعات الليل ونقص النهار وموسم الأمطار يبدأ منتصف أكتوبر

وعكات

توقَّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار زيادة ساعات الليل ونقص النهار، مشيراً إلى أن وعكات سهيل الحارة ترهق الناس.

وأضاف المسند؛ أن المظاهر الصيفية الحارة ما زالت هي السائدة في أجواء مع دخول فصل الخريف في 22 سبتمبر 15 صفر.

وشدّد في تغريدة على حسابه بتويتر، على أن موسم الأمطار عادة يبدأ بُعيد 15 أكتوبر (منتصف ربيع الأول تقريباً).. هذا والله أعلم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار

العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

"أبوثنين" يرأس وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي

"أبوثنين" يرأس وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي