فاطمة عمر تحرز الفضية الرابعة لمصر في بارالمبياد طوكيو 2020

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نجحت الرباعة المصرية فاطمة عمر في حصد الميدالية الفضية لرفع الأثقال لوزن 67 كجم سيدات.

ونجحت عمر في رفع 120 كجم لتحتل المركز الثاني وتحرز الميدالية الفضية.

والجدير بالذكر أن فاطمة عمر حصلت على 4 ذهبيات في 4 دورات بارالمبية متتالية، سيدني 2000، وأثينا 2004، وبكين 2008، ولندن 2012.

كما أنها حصلت على 15 ميدالية متنوعة ببطولات العالم، كما لقبت بـ "أفضل لاعبة بارالمبية في العالم" أكثر من مرة.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.