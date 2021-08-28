أخبار عاجلة

إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
بعد خسائر فادحة في الأرواح.. رسالة من قوات بانشير إلى طالبان -
الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والهازل.. الحصيني: اليوم أول الصفري -
القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية -
"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان -
بالوثائق.. رابطة حقوقية يمنية تؤكّد: مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على مكة والمدينة والمرتفعات -
المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الرئيس ونظيره العراقي يعقدان مباحثات ثنائية وموسعة في قصر بغداد

Print
الرئيس السيسي ونظيره العراقي يعقدان مباحثات ثنائية وموسعة في قصر بغداد الرئيس ونظيره العراقي يعقدان مباحثات ثنائية وموسعة في قصر بغداد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبد الفتاح جلسة مباحثات ثنائية وموسعة مع الرئيس العراقي برهم صالح في القصر الجمهوري ببغداد.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد استقبل صباح اليوم السبت، الرئيس السيسي فور وصوله مطار بغداد الدولي؛ للمشاركة في قمة "بغداد للتعاون والشراكة".

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار

«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار

وفاة الفنان الطبيب سمير الملا.. والجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد جامعة مصر

وفاة الفنان الطبيب سمير الملا.. والجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد جامعة مصر

متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي

متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي

بينهم رضيع.. مصرع 4 أشخاص في إطلاق نار على منزل بولاية فلوريدا الأمريكية

بينهم رضيع.. مصرع 4 أشخاص في إطلاق نار على منزل بولاية فلوريدا الأمريكية